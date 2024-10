Les professeurs iraniens comparent les combattants palestiniens avec les Résistants français

Ces professeurs iraniens ont considéré les attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza et le Liban non pas comme une guerre mais comme un massacre à grande échelle et ont demandé à la communauté universitaire du monde de condamner les actions criminelles d'Israël.

Ces professeurs d'université ont interrogé leurs collègues occidentaux à propos des mouvements de libération occidentaux : « Si vous considérez les partisans français pendant l'occupation nazie, les mouvements de résistance en Grèce, en Belgique, aux Pays-Bas et la résistance armée en Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale comme légitime, alors vous devriez reconnaître le mouvement de résistance palestinien comme juste et légitime. »