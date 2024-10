« L'Iran ne connaît aucune limite dans la défense de ses intérêts et de son intégrité territoriale »

Votre Excellence Monsieur Araghchi, lors de vos récents déplacements dans les pays de la région, salués par le Guide suprême de la Révolution, vous avez eu d'importantes réunions avec les dirigeants de ces pays. Quel avertissement leur avez-vous donné lors de ces réunions concernant leur éventuelle collaboration avec le régime sioniste pour menacer l’Iran ?

Au nom de Dieu le Très-Miséricordieux et le Tout-Miséricordieux.

Eh bien, lors de ces voyages, nous avons franchement exposé les positions définitives de la République islamique d'Iran concernant les questions de la région, son autodéfense et la défense de l'Axe de la Résistance, ainsi que la ferme détermination de la République islamique à poursuivre consciemment la voie empruntée en faveur du peuple palestinien et contre le régime sioniste. En outre, de nombreuses vicissitudes de ce type se sont produites au cours des quatre dernières décennies, sans aucunement affecter la résolution et la volonté de la République islamique d’Iran. De même, il a été expliqué à eux tous que la capacité de l'Iran à se défendre, ainsi que sa capacité à infliger des coups réciproques à ceux qui envisagerait d'attaquer l'Iran, et qu'il est préférable que personne n'essaye de tester la volonté du peuple iranien et de la République islamique d’Iran pour leur légitime défense. C'est le message qui a été transmis à tous ces pays. Et avec ce message, la nécessité de réduire les tensions et de créer des relations de bon voisinage.

Nous leur avons dit que, tout comme la République islamique d’Iran est comme un homme de guerre chevronné, dans ses relations avec ses voisins, elle est comme un homme de paix. Nous ne voulons pas de tensions ; Nous ne représentons aucune menace pour nos propres voisins de la région du golfe Persique ou au-delà. Le cas du régime sioniste est différent, comme celui des puissances extérieures à la région, mais dans la politique de voisinage initiée avec le précédent gouvernement du martyr Raïssi, nous sommes tout à fait sérieux et, par conséquent, lors de ces voyages, nous avons promu une diplomatie totalement globale qui, je crois, a montré ses résultats.

Monsieur le ministre, quelles sont les limites de la détermination de la République islamique à protéger les intérêts et l'intégrité territoriale du pays ? Certaines insinuations et exhortations hypocrites à la retenue auront-elles pour effet d’atténuer la punition du régime agresseur ?

Je pense que nous avons montré qu'il n'y a pas de limite à notre détermination à nous défendre. Nous l’avons démontré à la fois au cours des huit années de guerre contre le régime de Saddam et lors des hostilités menées par les États-Unis il y a des années. Face aux embargos américains et lors de chaque incident survenu, nous avons montré que nous ne connaissons aucune limite à la défense de notre peuple. Nous défendrons cette terre, notre patrie, non pas pouce par pouce, mais centimètre par centimètre. Nous défendrons les idéaux de la République islamique, que nous soutenons pleinement. Je pense que le monde entier l'a vu. Le dernier exemple en date est celui des opérations Promesse Véridique 1 et 2, qui ont été menées de manière décisive, et la République islamique d’Iran et le peuple iranien en ont assumant toutes les conséquences avec force.

Une dernière question, Dr Araghchi : quelle a été l'influence des opérations Promesse Véridique 1 et 2 pour renforcer la capacité diplomatique du pays et garantir que la diplomatie dispose de plus d'atouts ?

Écoutez, la diplomatie repose sur les éléments de pouvoir intérieurs. Bien entendu, la diplomatie elle-même peut également générer du pouvoir, mais le progrès de la diplomatie dépend de l’élément de pouvoir, au sein du pays, sur lequel repose cette diplomatie. Le soutien dont disposent les diplomates est, disons, le pouvoir ou la force interne. Et cette force interne peut être une force militaire, une force économique, une force politique ou une force discursive – les discours générés par la République islamique sont l’un des éléments de sa puissance, avec, bien sûr, son pouvoir en industrie de défense et ses armements d'autodéfense. C'est tout cela qui envoie le diplomate en scène avec force et donne, pour ainsi dire, le pouvoir à la diplomatie pour qu'elle puisse faire avancer ses objectifs. De plus, dans son mouvement même, la diplomatie elle-même peut aussi générer du pouvoir ; Autrement dit, elle peut devenir elle-même un élément de pouvoir dans le pays. Et les opérations Promesse Véridique 1 et 2 ont été une pleine manifestation de la force d’autodéfense de la République islamique d’Iran, qui, à mon avis, est et sera, si Dieu le veut, le moteur qui anime et fait avancer notre politique étrangère.