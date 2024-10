Message de félicitations du Président de la RII, Massoud Pezeshkian, pour la nomination du nouveau SG du Hezbollah libanais

Le président a félicité dans son message la nation et le gouvernement du Liban ainsi que tous les moudjahidines et combattants du Front de Résistance pour la nomination de Cheikh Naim Qassem au poste de secrétaire général du Hezbollah libanais.

« Sans aucun doute, dans cette conjoncture historique sensible, la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban, ainsi que les nobles idéaux du front de résistance et de la nation palestinienne opprimée, sont d’une importance historique. Je suis convaincu que la présence d'une figure brillante et combattante avec des antécédents clairs comme Votre Excellence à la tête du mouvement du Hezbollah renforcera les esprits de la résistance et donnera suite à la cause lumineuse des martyrs de haut rang de ce pays », a fait valoir Massoud Pezeshkian, dans son message émis ce mardi soir 29 octobre, à l’occasion de la nomination de Cheikh Naim Qassem au poste de secrétaire général du Hezbollah libanais.

Dans une autre partie de ce message, on peut lire : « J'espère qu'avec l'unité et la cohésion de l’Ummah islamique et le plus grand soutien des pays musulmans, ainsi qu'avec le soutien des consciences éveillées à travers le monde, nous assisterons à la cessation de l'agression du régime sioniste illégitime et l'établissement de la paix, du calme et de la sécurité dans la bande de Gaza, au Liban et dans toute la région.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheïkh Naïm Qassem, a été élu nouveau chef du mouvement de Résistance libanais, Hezbollah, après la mort en martyr de son prédécesseur Sayyed Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne ciblée sur le sud de Beyrouth le mois dernier.