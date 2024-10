L'Iran exhorte la communauté internationale à accorder plus d'attention à la situation au Soudan

Selon l’IRNA, le porte-parole de la diplomatie iranienne, réagissant ce mardi 29 octobre, aux évolutions liées au conflit au Soudan qui ont provoqué les meurtres de civils et le déplacement d'un grand nombre de personnes dans différentes régions du pays africain, a qualifié de « triste et regrettable » la situation.

Le diplomate a jugé « très préoccupante » l'escalade des conditions humaines désastreuses dans le pays.

Il a appelé à une plus grande attention de la part de la communauté internationale, en particulier des institutions humanitaires, sur la situation critique au Soudan avant de souligner la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin au conflit, s’occuper de toute urgence de la situation humanitaire et dépêcher une aide humanitaire internationale aux personnes déplacées et dans le besoin.