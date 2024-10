Le passeport allemand ne garantit l'impunité à personne notamment pour un terroriste (Ministre iranien des A.E.)

Le plus haut diplomate iranien a tenu ces déclarations en guise de défendre l'exécution par la Justice iranienne du condamné irano-allemand Jamshid Sharmahd.

Le criminel Sharmahd, le chef d'un groupe terroriste basé aux États-Unis et à l'origine d'une série d'attaques meurtrières contre la nation iranienne, a été exécuté le lundi 28 octobre à Téhéran.

Dans une réaction interventionniste, partielle et partial, après l’exécution de l’homme criminel, le ministère allemand des Affaires étrangères a protesté auprès de l'Iran en rappelant son ambassadeur à Téhéran et en convoquant le chargé d'affaires iranien à Berlin.

S'adressant ce mardi 29 octobre à son homologue allemande, Annalena Baerbock, dans un post X, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a dénoncé les allégations arrogantes des autorités allemandes concernant leur prétendu souci des droits de l'homme, avant de rappeler que même le peuple allemand se moquait d'elles pour leur hypocrisie.

« En Iran aucun terroriste ne bénéficie de l’impunité, même ceux qui sont soutenus par l’Allemagne et ceux qui ont le passeport de ce pays », a-t-il soutenu.

Le ressortissant iranien Jamshid Sharmahd a mené ouvertement et sans vergogne une attaque terroriste contre une MOSQUÉE qui a couté la vie à 14 personnes innocentes, dont des femmes et des enfants. Plus de 200 autres ont été également blessées dans l’incident. Les preuves sur le crime sont publiques et indéniables.

Araghchi a déclaré que la nation iranienne se souvient encore de la façon dont l'Allemagne a soutenu le régime de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein dans le passé contre l’Iran, en lui fournissant des armes chimiques qui ont tué des milliers d'Iraniens pendant la guerre imposée de 1980-1988.

« Arrêtez de soutenir les tueurs d'enfants et les terroristes et ne vous cachez pas derrière des slogans hypocrites en matière de droits de l'homme. Nous n'avons pas oublié les armes chimiques fournies au régime de Saddam par des ressortissants allemands », a-t-il déclaré.

À l'heure actuelle, a rappelé le plus haut diplomate iranien, l'Allemagne est le deuxième grand fournisseur d’armes et de munitions au régime d’Occupation d’Israël qui s’occupe de la barbarie dans la bande de Gaza et au Liban assiégés.

Selon l'agence de presse du Pouvoir judiciaire iranien, Mizan, citant des autorités compétentes judiciaires, Sharmahd était responsable des attentats qui ont provoqué des centaines de morts et de blessés parmi les Iraniens, dont des femmes et des enfants. Il a été condamné à mort en 2023 pour avoir commis « la corruption sur terre » en planifiant et en orchestrant les actes terroristes.

Longtemps au service des velléités de ses maîtres au sein des agences de renseignement occidentales et israéliennes, Sharmahd a mené une série d'attaques terroristes contre la République islamique d'Iran et le peuple iranien, a indiqué lundi un communiqué du bureau du procureur général de Téhéran.