Belgique - Israël : Bruxelles condamne les lois anti-UNRWA adoptées par la Knesset

Voici la déclaration du ministère belge des Affaires étrangères :

Reconnaissant le rôle indispensable et irremplaçable que joue l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans le soulagement des souffrances de millions de réfugiés palestiniens, la Belgique s'est jointe aux nombreux appels lancés ces derniers mois pour demander à la Knesset de ne pas procéder à l'adoption de ces lois visant à interdire à l'UNRWA d'opérer sur le territoire [occupée palestinien], Jérusalem-Est, Gaza et la Cisjordanie.

La Belgique est extrêmement préoccupée par les conséquences que la mise en œuvre de ces lois aura pour les millions de réfugiés palestiniens qui dépendent des services essentiels de l'UNRWA pour leur subsistance et leur dignité. En même temps, nous soutenons les efforts continus de l'UNRWA et son engagement à mettre pleinement en œuvre les recommandations du rapport Colonna sur la neutralité de l'UNRWA.

En outre, nous sommes profondément alarmés par l'impact sur l'action humanitaire mondiale à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et sur la stabilité de l'ensemble de la région.

Fin de citation

La ministre belge des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un message sur X que la Belgique condamne les tentatives de la Knesset de classer l'UNRWA comme « organisation terroriste ».