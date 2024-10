Araghchi : Outre l’Irak, Israël a utilisé l'espace aérien d’autres pays lors des agressions anti-Iran

Téhéran (IRNA) - Ministre iranien des AE : En plus de l'Irak, le régime sioniste a utilisé le ciel d'autres pays lors de l'agression anti-Iran, et nous sommes en contact avec ces Etats. Nous avons également porté plainte auprès des Nations Unies et d'autres autorités internationales.



En réponse à une question sur la consultation Téhéran-Bagdad sur la question de l'utilisation illégale de l'espace aérien irakien par Israël, Abbas Araghchi a annoncé : J'ai fait un voyage en Irak avant l'attaque, et les responsables irakiens aux plus hauts niveaux nous l'ont assuré, mais il y a des rapports selon lesquels l'espace aérien irakien a été utilisé et nos échanges se poursuivent avec la partie irakienne concernant la plainte de Bagdad contre le régime sioniste au niveau international. En plus de l'Irak, le régime sioniste a utilisé le ciel d'autres pays lors de l'attaque de samedi. La présence militaire des États-Unis dans la région est une réalité, et les combattants sionistes ont mené cette attaque anti-Iran par le biais d'un corridor aérien offert par les États-Unis.