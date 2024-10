Nous continuons le plan de combat de Seyyed Hassan Nasrallah (Nouveau SG du Hezbollah libanais)

Cheikh Naim Qassem, le nouveau secrétaire général du Hezbollah libanais, a souligné dans son premier discours que face aux velléités bellicistes de l’Occupation, le mouvement de la Résistance libanais restera, en ce temps de guerre, fidèle à la stratégie planifiée par son prédécesseur, le martyr Seyyed Hassan Nasrallah et qu’il va agir dans le même cadre.

Tout en faisant l'éloge des dirigeants de la Résistance, Cheikh Naim Qasim évoque la carrière et la mort en martyr de Yahya Sinwar, chef du bureau politique du Hamas, après le martyr d’Ismaël Haniyeh, dans une attaque ciblée israélienne à Téhéran, pour dire : « Yahya Sinwar était un symbole de l'héroïsme et de la résistance palestinienne ainsi que du peuple libre du monde. L'ennemi avait peur de Yahya Sinwar tant en prison qu'à l'extérieur et il en aura à jamais ».

Cheikh Qasim a également rendu hommage à l’âme et à la mémoire du Martyr Seyyed Hassan Nasrallah et a déclaré : « Le sang versé de nos dirigeants martyrs ne sèche jamais et augmentera notre détermination à poursuivre sur cette voie. »

« Mon plan de travail est le même que celui de notre leader Seyyed Hassan Nasrallah, et nous continuerons à mettre en œuvre le plan de combat que lui et les dirigeants du parti ont planifié. Soutenir Gaza est nécessaire pour contrer le Menace israélienne contre toute la région et il faut le faire depuis la porte de Gaza. La population de Gaza mérite ce soutien », a conclu le nouveau secrétaire général du Hezbollah libanais.