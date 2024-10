Téhéran-IRNA- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baghaï, a déclaré que le monde doit empêcher la destruction complète, par le régime d’Occupation sioniste, de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), vieille de 75 ans, et la privation des réfugiés palestiniens de leurs droits humains les plus élementaires, affirmant que l’entité sioniste cherche à mettre complètement fin aux activités de cette Organisation humanitaire en Palestine.

Lundi 28 octobre, le parlement israélien (Knesset) a voté deux textes de lois visant à interdire l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). L’agence ne pourra plus agir sur l’ensemble du Territoire Palestinien (Cisjordanie dont Qods-Est occupée et la bande de Gaza) qu’Israël occupe illégalement depuis des décennies. Sur son compte X, ce mercredi 30 octobre, le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné la décision israélienne la qualifiant de « scandaleuse et cruelle ». Soulignant les exactions et les crimes de guerre perpétrés par Israël dans la bande assiégée de Gaza, le diplomate réagit en ces termes : « Le régime occupant vise désormais à interdire à l’UNRWA d’opérer en Palestine occupée après avoir déjà tué plus de 230 de ses employés ». « C’est scandaleux et cruel et extrêmement lourd de conséquences puisque l’UNRWA est irremplaçable et essentielle sans laquelle le système humanitaire à Gaza s’effondrera », a partagé le porte-parole avant de réitérer sur le rôle vital de l’agence en Palestine.