Iran : le Conseil de sécurité de l’ONU condamne l'attaque terroriste du 26 octobre au Sistan-Baloutchistan, au sud-est

New York - IRNA – Ce mercredi, heure locale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné l'attaque terroriste meurtrière perpétrée dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, au sud-est de l’Iran et a souligné : « Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales. »

« Les membres du Conseil de sécurité condamnent avec la plus grande fermeté la lâche attaque terroriste contre l'unité de patrouille du commandement de la police de la République islamique d'Iran dans la région de Goharkouh, dans la ville de Taftan, dans la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, le 26 octobre 2024. Cette attaque, revendiquée par le groupe « Jaish al-Adl », a entraîné la mort tragique de 10 policiers iraniens », peut-on lire dans la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies qui affiche sa solidarité avec l’Iran.