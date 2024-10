Attaque massive combinée du Hezbollah contre les bases du régime sioniste dans le nord de la Palestine occupée

Le mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah, a annoncé que les combattants de la Résistance dans le cadre de l'opération Kheybar et en réponse aux crimes et agressions du régime sioniste ont mené une énième attaque, combinant cette fois roquettes et drones, sur la base de défense aérienne anti-missile d’Ain Shimer, décrite aussi comme une base de la brigade régionale située à l'est d'Hadera. La même attaque aurait ciblé d'autres rassemblements de soldats dans le camp d’Eliakim au sud du port de Haïfa, affilié au commandement nord et à la base de Shraga, au nord d'Acre.

Les attaques ont touché leurs cibles avec précision et l’ennemi sioniste n’a pas pu faire face aux missiles et aux drones qui survolaient pendant longtemps les territoires occupés.