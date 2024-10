La nomination de Cheikh Qassem confirme la volonté du Hezbollah de vaincre Israël (Général Baqeri)

Le chef d'état-major général des Forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, a tenu ces déclarations ce mercredi 30 octobre, en réaction à la nomination, hier mardi 29 octobre, de Cheikh Naïm Qassem à titre de nouveau secrétaire général du Hezbollah.

« La nomination du cheikh Naim Qassem jouera un rôle dans le renforcement de la force et de la volonté du Hezbollah face à ses ennemis », se félicite le général Baqeri.

« Ce choix historique dans la conjoncture actuelle sensible incarne la force du front inébranlable de la résistance et sa grande disponibilité. Il confirme la volonté du courageux Hezbollah libanais de surmonter les défis et de vaincre inévitablement l’ennemi sioniste sanguinaire », a-t-il ajouté.

Le responsable a salué le cheikh Qassem le qualifiant de « successeur juste et vaillant du martyr de la résistance, Seyyed Hassan Nasrallah tué lors d’intenses frappes aériennes israéliennes contre la capitale libanaise Beyrouth et sa résidence fin septembre.

« La nation islamique et les combattants fidèles sur le chemin de la libération de la ville sainte d’Al-Qods sont convaincus que Cheikh Qassem saura diriger le puissant Hezbollah et cela avec force et détermination qu’il restera une source de gloire et de fierté pour le grand front de Résistance, en particulier pour et au service du cher Liban », a-t-il fait valoir.

Ces propos font écho à ceux tenus plutôt par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui avait auparavant salué la nomination de Cheikh Qassem, qualifiant cette étape comme « un nouveau chapitre » dans la vie inébranlable de la Résistance islamique du Liban et dans sa lutte contre le régime terroriste sioniste.