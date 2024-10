Cinquième attaque de drone consécutive de la Résistance irakienne contre les positions de l’Occupation israélienne depuis les dernières heures

La Résistance islamique d'Irak a annoncé que lors de sa cinquième attaque de drone contre les positions du régime sioniste, menée ce jeudi, elle a visé une cible vitale dans le Golan syrien occupé.

La déclaration de la Résistance islamique irakienne ajoute : « Dans la continuité de notre approche visant à résister au régime d'Occupation, à aider les peuples palestinien et libanais et à riposter aux massacres et aux exactions perpétrés par le régime usurpateur contre les civils, dont et notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées, les combattants de la Résistance islamique d'Irak ont ​​attaqué ce jeudi, 31 octobre 2024, une cible vitale dans le Golan occupé. Il s’agit de la cinquième attaque depuis les premières heures de ce matin.