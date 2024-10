Le ministre iranien des A.E., Abbas Araghchi, félicite le nouveau SG du Hezbollah libanais pour sa nomination

Dans son message de félicitations émis mercredi soir 30 octobre, le plus haut diplomate iranien, Seyyed Abbas Araghchi, évoquant la « brillante carrière » de Cheikh Naïm Qassem au service du Liban et du monde musulman, indique : « Votre nomination par le Conseil du Hezbollah, à la tête du mouvement de la Résistance islamique du Liban et en tant que successeur du brave martyr, Seyyed Hassan Nasrallah, (Qu’Allah lui accord sa miséricorde) est louable et méritoire et je le félicite sincèrement ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Sans aucun doute, cette nomination précieuse marque un nouveau chapitre dans la survie bénie de la Résistance islamique libanaise pour lutter contre le régime terroriste sioniste, et l’arbre généalogique de la résistance au Liban continuera à grandir et devenir plus fort et plus fructueux qu'auparavant grâce à vous et sous votre direction. »