L'Iran et l'Indonésie devraient consolider leurs efforts en faveur de l'indépendance palestinienne (Araghchi)

Dans un message émis par Seyyed Abbas Araghchi, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Indonésie, publié dans l’édition 30 octobre du journal Jakarta Post, le plus haut diplomate iranien a déclaré : « Nous assistons au 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran et la République d'Indonésie, un tournant qui a coïncidé avec l’entrée en fonction des nouveaux gouvernements dans les deux pays. »

« L'héritage culturel commun enraciné dans les traditions asiatiques, la population majoritairement musulmane, ne pas être aligné ni sur le bloc de l'Est ni sur le bloc de l’Ouest, les politiques étrangères indépendantes, le soutien à la décolonisation et, plus important encore, le soutien indéfectible au peuple palestinien opprimé, sont des facteurs et des affinités importants qui renforcent les relations bilatérales entre les peuples iranien et indonésien depuis longtemps », a fait valoir Abbas Araghchi.

Il a également déclaré : « La question de la Palestine est très importante, une question qui a été la préoccupation la plus critique du monde islamique au cours des sept dernières décennies et qui a pris une place centrale dans les relations internationales et la coopération irano-indonésienne. »

« Les positions et les actions de la République islamique d'Iran et de la République d'Indonésie envers la Palestine sont ancrées non seulement dans les principes islamiques mais aussi dans les articles constitutionnels des deux pays », a-t-il renchéri.