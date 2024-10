L’unité fera des musulmans une grande puissance dans la région (Président Pezeshkian)

Qom - IRNA - Evoquant ce jeudi la nécessité d'unité entre les pays musulmans, le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, a déclaré : « Si nous parvenons à l'unité dans les domaines économique, politique et social, nous pouvons nous transformer en une grande puissance dans la région, et nos forces une fois unies les Etats-Unis ne peuvent plus nous sanctionner. »

Jeudi 31 octobre, lors d'une rencontre avec l'ayatollah Seyyed Moussa Shobeiri Zanjani, dignitaire religieux, source de référence dans la ville sainte de Qom, le président Massoud Pezeshkian, a ajouté : « « Lors des rencontres avec les dirigeants des pays de la région, l'une des questions discutées était de savoir pourquoi nous sommes tous musulmans, mais il y a tellement pommes de discorde entre nous ? Ce, alors que les Européens, malgré leurs différences et différends, ont supprimé les frontières entre eux et ont une monnaie commune. » Il a poursuivi : « Pourquoi ne devrions-nous pas être unis ? Si nous étions unis et mettions de côté nos divergences, le régime sioniste n’aurait pas pu infliger ces calamités aux peuples de Palestine et du Liban. » Massoud Pezeshkian est arrivé à Qom ce jeudi matin. Il a visité d’abord le sanctuaire sacré de la vénérée Massoumeh (PSL) avant de rencontrer l'ayatollah Seyyed Mohammad Saïdi, responsable du mausolée. Plutôt, Pezeshkian avait rencontré Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Jafar Sobhani, Ayatollah Hossein Nouri Hamedani et Ayatollah Abdullah Javadi Amoli, tous, dignitaires religieux et source de référence, sans oublier sa rencontre avec Seyyed Javad Shahrestani, le représentant du grand Ayatollah Sistani en Iran.