L'Iran convoque le chargé d'affaires de l'Allemagne

Le directeur général pour l'Europe de l'Ouest du ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué Hans-Peter Yougel pour lui faire part de la vive protestation d'Iran.

Le responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'approche destructrice et injustifiée du gouvernement allemand à l'égard du peuple iranien.

Le ministère iranien a également considéré que la déclaration d'Annalena Baerbock visant à fermer le siège diplomatique d'Iran est "absurde, interventionniste, peu professionnelle et dépourvue de valeur juridique".

"La décision du gouvernement allemand de cesser les activités des consulats de la République islamique d'Iran en Allemagne est un acte injustifié", a déclaré le directeur du département Europe de l'Ouest du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a souligné que la fonction principale des consulats iraniens à Francfort, Hambourg et Munich est de fournir des services consulaires aux Iraniens résidant en Allemagne et de soutenir leurs intérêts auprès du pays hôte, et la décision du gouvernement allemand de fermer ces centres constitue une privation délibérée des Iraniens des services consulaires.

« Cette décision du ministre allemand des Affaires étrangères cause des problèmes inutiles aux compatriotes iraniens vivant en Allemagne et viole leurs droits fondamentaux », a déclaré le haut diplomate iranien.