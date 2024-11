Le président Pezeshkian félicite les élèves iraniens pour leur succès aux Jeux olympiques scolaires de 2024 à Bahreïn

Dans un message émis aujourd'hui, vendredi premier novembre, Massoud Pezeshkian a félicité les garçons et les filles de la patrie islamique pour leur fière performance aux Jeux olympiques mondiaux des élèves de 2024 à Bahreïn, qualifiant leur victoire de précieuse et de source de fierté pour la patrie.

Les Jeux olympiques des élèves de 2024 se sont déroulés à Manama, la capitale de Bahreïn, avec la participation de représentants de 71 pays dans 22 branches sportives.

L’équipe iranienne a pu remporter 26 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 13 médailles de bronze et un total de 47 médailles dans ces jeux et prendre ainsi la cinquième place mondiale.

Dans ces compétitions, le Brésil, la Chine, le Taipei chinois et la Roumanie ont pu occuper respectivement les quatre premières places.

Les Jeux scolaires de 2024 ou Gymnasiade qui a eu lieu de 23 à 31 octobre à Bahreïn est l'équivalent des JO dans le sport scolaire.