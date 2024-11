Commandant de la Marine : deux frégates iraniennes Sahand et Zagros bientôt mis à l’eau

Selon le groupe politique de l’IRNA, l'amiral Shahram Irani a déclaré dans une interview vendredi premier novembre 2024 que le navire Sahand se prépare rapidement à être envoyé à la mission de sécurisation des eaux du nord de l'océan Indien après avoir participé à un vaste exercice.

Le commandant de la marine de la République islamique d'Iran a ajouté : « Le navire Zagros est la frégate le plus récent et le plus moderne de la marine à la fois sur plan de renseignement et de combat équipé d'un hangar pour le transport permanent d'un hélicoptère, et nous attendons l’ordre de le lancer pour la mission.