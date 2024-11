Crimes israéliens : l’Iran fustige l'approche double, sélective et partiale du rapporteur spécial de l'ONU

Dans sa lettre, l'ambassadeur d’Iran a également souligné que ce rapporteur a fermé les yeux non seulement sur la mort en martyr de l’Iranienne Massoumeh Karbassi (assassinée par Israël au Liban), mais aussi sur le martyre d'un autre citoyen iranien, le Dr Ali Heidari, un médecin qui était en mission pour les actions humanitaires au Liban.

Dans sa lettre à Tidball, le diplomate iranien, tout en l'invitant à adopter une approche apolitique et non sélective, lui a demandé d'enregistrer les crimes du régime d’Occupation sioniste, de tenir ce régime pour responsable des violations des droits de l'homme et des droits humanitaires, et à adopter, unanime avec la communauté internationale, une approche active face aux crimes du régime d’Occupation sioniste.