La fermeture des consulats d’Iran par l'Allemagne est « injustifiable » (Araghchi)

Abbas Araghchi a fait cette remarque lors d'une réunion avec ses adjoints ce samedi 2 novembre, deux jours après que le gouvernement allemand a annoncé la fermeture des consulats d’Iran dans les villes de Francfort, Hambourg et Munich et après l'exécution d’un ressortissant iranien, nommé Jamshid Sharmahd, qui avait aussi un passeport allemand. Cet homme, un terroriste qui portait la cravate et qui était à la solde de ses maîtres occidentaux contre la République islamique d’Iran se sentait tellement à l’aise et appuyé par ses maîtres qui lui fournissaient tout type de soutien, qui avait lui-même ouvertement reconnu son implication dans des attentats perpétrés contre les civils innocents en Iran.

Réagissant à la position contreproductive allemande, le chef de la diplomatie iranienne a qualifié la décision de Berlin d’ « étrange et injustifiable » qui cause des problèmes aux Iraniens résidant en Allemagne et aux autres demandeurs de visas et de services consulaires.

« Pour le ministère iranien des Affaires étrangères, il est de son devoir d'adopter les mesures nécessaires pour garantir aux Iraniens résidant en Allemagne l’accès aux services consulaires. Le ministère ne ménagera aucun effort à cette fin », a-t-il souligné.

Lors de la réunion du samedi, il a été décidé que les services consulaires offerts en ligne seraient renforcés pour aider les ressortissants iraniens en Allemagne. Il a également été décidé que les ambassades iraniennes à Berlin, Berne, La Haye, Vienne, Prague et Bruxelles fournissent des services consulaires aux résidents iraniens en Allemagne.

Araghchi avait également réagi vendredi à la fermeture des consulats iraniens par l'Allemagne, qualifiant la décision de « sanction » contre les Iraniens vivant dans le pays européen.

« En soutien à un terroriste qui a mené un attentat qui fait 14 morts et plus de 200 blessés parmi les civils innocents, dont les femmes et les enfants, le gouvernement allemand sanctionne des dizaines de milliers d'autres Iraniens détenteurs d'un passeport allemand », a-t-il déploré sur X, en référence à Jamshid Sharmahd qui a été exécuté la semaine dernière pour les attentats terroristes qu'il avait perpétrés en Iran.