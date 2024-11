3 soldats israéliens tués dans la bande de Gaza

Les médias israéliens ont annoncé que le nombre de victimes parmi les militaires israéliennes s'élevait à trois depuis ce samedi matin dans la bande assiégée de Gaza.

Par ailleurs, les Brigades Al-Qassam ont publié un communiqué signalant que plusieurs soldats israéliens ont été tués et blessés dans une explosion dans un bâtiment pré-bombardé dans le camp de réfugiés de Jabalia, situé dans le nord de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont également annoncé avoir détruit un bulldozer militaire "D9" appartenant au régime israélien en utilisant des roquettes anti-blindées "al-Yasin 105" dans la zone ouest du camp de réfugiés de Jabalia.

Plusieurs soldats israéliens auraient également été tués ou blessés au cours de cette opération menée par la Résistance palestinienne.

De plus, les Brigades Qassam ont confirmé la destruction de deux bulldozers de l'armée israélienne dans la même localité.

Le régime sioniste a lancé sa guerre génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza (sous blocus depuis 2007), le 7 octobre 2023, après que le mouvement de Résistance palestinien, le Hamas, a mené une opération surprise dans les profondeurs des territoires occupés (Israël) en représailles aux atrocités incessantes du régime d’apartheid contre le peuple palestinien au cours des sept dernières décennies.

Alors que la campagne génocidaire israélo-américaine se poursuit sans discontinuité et que le nombre de morts civiles ne cesse d’augmenter à Gaza, les mouvements et groupes de Résistance de la région, notamment le Hezbollah libanais, Ansarallah yéménite et les combattants irakiens, ont lancé des opérations militaires contre les intérêts américains et israéliens dans le but de faire pression sur le régime d’Occupation pour qu'il mette fin à sa guerre barbare.