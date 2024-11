L’Europe ne peut pas revendiquer les droits de l’homme

Dans une interview accordée au journaliste de politique étrangère d'IRNA, Reza Mirabian, expert des relations internationales, a déclaré que « tout d'abord, nous devons souligner que de tels événements dans les relations entre l'Iran et l'Europe ont un précédent et que nous avons toujours eu des désaccords avec la troïka de l'Europe, à savoir l'Angleterre, l'Allemagne et la France, sur diverses questions, notamment dans le domaine des droits de l'homme, au cours des dernières décennies. »

Cet analyste iranien a déclaré que la troïka européenne se considère comme le défenseur des droits de l'homme dans le monde entier, « Mais ces pays européens et l'Occident en général restent silencieux face au meurtre de près de 50 000 civils innocents à Gaza et au Liban, et ils restent silencieux. »