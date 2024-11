Les pressions illégales des États-Unis contre la nation iranienne n’ont jamais cessé

Esmail Beqaei Hamaneh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RII, a déclaré ce dimanche après-midi, 3 novembre, sur sa page X : « Le 3 novembre, Journée nationale de Lutte contre l'Arrogance mondiale, est un rappel de l'effort héroïque collectif des Iraniens pour vivre une vie libre et honorable, loin de tout type d’ingérence et de domination étrangère ».

Il a déclaré : « Notre peuple ne peut pas oublier la longue et noire histoire des interventions illégales et déstabilisatrices de l'Amérique en Iran, en particulier le coup d'État américano-britannique du 15 août 1953, qui a renversé le premier gouvernement élu du peuple iranien pour restaurer une dictature monarchique. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a poursuivi en évoquant le plein soutien des États-Unis au régime de Saddam durant la guerre imposée contre l'Iran pendant 8 ans et a écrit : « Les pressions illégales et oppressives des États-Unis contre la nation iranienne se poursuivent jusqu’à ce jour, notamment sous la forme de sanctions anti-humaines et de soutien aux atrocités du régime voyou sioniste. »

« Malgré cela, nous avons appris par l'expérience qu'une vie digne et la protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale nécessitent de la persévérance et de la résistance en s'appuyant sur les capacités et les potentiels nationaux », a conclu le porte-parole de la diplomatie iranienne.