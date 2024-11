L'Iran est pour la paix dans la région, tandis qu'Israël veut obtenir l’escalade et la guerre (Pezeshkian)

S'exprimant lors d'une réunion du cabinet ce dimanche 3 novembre, Massoud Pezeshkian a déclaré : « Tous les pays de la région sont désormais convaincus que la République islamique d'Iran est pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région, mais le régime sioniste se concentre sur l'intensification des crises et veut obtenir la guerre. »

Il a souligné : « Nous n'avons jamais déclenché de guerre, ni exhorté aucun pays à s'engager dans un conflit. Ce sont les États-Unis qui ont déclenché à plusieurs reprises des guerres dans le monde, y compris dans notre région. »

Le président iranien a évoqué les « actions criminelles et agressives » du régime sioniste destinées à inciter à la violence et à l’effusion de sang dans la région », avant de critiquer les positions hypocrites des États-Unis et des pays européens concernant les crises artificielles et non-nécessaires au Moyen-Orient.

« Si ces pays sont franchement contre la guerre et l’effusion de sang, alors pourquoi opposent-ils leur veto aux résolutions de cessez-le-feu ? », s’est-il interrogé.

Le président Pezeshkian a souligné que l’Iran sait répondre « de manière décisive » à toute violation de sa souveraineté ou de sa sécurité.

S’adressant aux responsables sionistes, il a averti : « Ils savent bien que toute erreur de calcul contre la République islamique d’Iran entraînera une réponse écrasante. »