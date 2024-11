Lancement des satellites Kossar et Hod-Hod : le secteur privé dans l'industrie spatiale d'Iran

Kazem Jalali, l'ambassadeur d'Iran en Russie, a annoncé dans un message à l'occasion du lancement des Satellites "Hodhod" et "Kossar" sur X : "Deux satellites iraniens "Kossar" et "Hod-Hod" dans la poursuite du développement de la coopération scientifique et technologique Iran-Russie, le 5 novembre, à 02h48, heure de Téhéran, seront placés sur une orbite de 500 km par le fusé "Soyouz".

Kossar est le premier satellite iranien avec une résolution moyenne de 3,45 mètres GSD, ce qui en fait le satellite iranien le plus avancé en 2024.

Kossar et Hod-Hod sont produits par l'entreprise iranienne du secteur privé SpaceOMID.

Le satellite HOD-HOD est un satellite IOT dont la mission est de créer une plate-forme spécialisée pour fournir aux clients un service international d'Internet des objets. Les applications les plus importantes des services satellitaires HOD-HOD concernent l'agriculture, le transport, la logistique et la protection de l'environnement.