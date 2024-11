La réponse de la représentation d’Iran à l’ONU aux allégations du régime de Tel-Aviv

Ce lundi 4 novembre, heure locale, la mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a répondu à la question des médias américains sur les récentes allégations des services de renseignement du régime de Tel-Aviv selon lesquelles l'Iran tentait de recruter et d’user des ressortissants iraniens vivant dans les territoires occupés à des fins de collecter les informations sensibles pour accomplir un plan d’attaque au missile ou d’assassiner des autorités israéliennes.

« Ces allégations sont sans fondement et logiquement déraisonnables, car on sait que les premiers suspects, pointés du doigt par le régime israélien sont naturellement des citoyens d’origine iranienne et puis musulmans. Par conséquent, le bon sens exige automatiquement que les services de renseignement iraniens s'intéressent à des non-Iraniens ou à des non-musulmans pour une telle mission », a soutenu la mission iranienne à l’ONU.