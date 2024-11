Gaza : 33 Palestiniens tués en martyr et 156 autres blessés dans les attaques israéliennes depuis les dernières 24 heures

« L'armée israélienne a commis trois nouveaux crimes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, suite à quoi 33 Palestiniens ont été tués en martyr et 156 autres ont été blessés », peut-on lire dans la déclaration du ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, publiée ce lundi 4 novembre 2024, qui marque le 394ème jour de la campagne génocidaire menée par l’Occupation

« En incluant ces nouveaux martyrs et blessés, le bilan des victimes palestiniennes depuis le début de la guerre du régime sioniste contre la bande de Gaza (le 7 octobre 2023), s’élève à 43 374 morts et à 102 261 blessés », a fait savoir le ministère.

Il annonce en outre qu'en raison de la poursuite des attaques, un grand nombre de corps se trouve toujours sous les décombres et que les agences humanitaires sont incapables de les retirer.