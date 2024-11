L’Iran et l’Egypte soulignent la nécessité de mettre fin aux crimes israéliens et de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza et au Liban

Selon l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et son homologue égyptien, Badr Abdelatty, ont discuté des dernières évolutions dans la région dimanche soir 3 novembre 2024.

Au cours de cette conversation téléphonique, les deux ministres ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour mettre fin aux crimes du régime sioniste contre les Palestiniens de la bande de Gaza et le Liban, établir un cessez-le-feu, empêcher l'escalade des tensions dans la région et apporter une aide immédiate aux sans-abris et aux personnes déplacées victimes des bombardements israéliens à Gaza et au Liban.

Toujours lors de cette conversation, le plus haut diplomate iranien a brossé un tableau détaillé sur les positions de la République islamique d'Iran envers les évolutions en cours dans la région et les crimes et l’aventurisme du régime sioniste agresseur, qui visent, a-t-il prévenu, à obtenir une guerre totale dont la portée touche l'ensemble de la région pour que la paix, la stabilité et la sécurité y soient perturbées.

Abbas Araghchi a réitéré à cette occasion sur le droit de la République islamique d'Iran de répondre à toute violation de sa sécurité et de son intégrité territoriale au nom de son droit de légitime défense.

M.Araghchi a également souligné l’impératif d'une action immédiate et efficace de la communauté internationale pour stopper la machine génocidaire du régime d’Occupation et des efforts collectifs des pays musulmans à cet effet.

Les deux parties ont enfin convenu de la poursuite des consultations entre Téhéran et Le Caire.