La pétition de protestation des Iraniens résidant en Europe contre les sanctions contre Iran Air

Dans cette pétition, dont une copie a été publiée sur le site Internet de l'Institut « Change », il est indiqué : « Nous, ressortissants iraniens vivant en Europe, exprimons nos regrets pour la décision de l'Union européenne et du gouvernement britannique de boycotter Iran Air. Chaque année, des centaines de milliers de voyageurs iraniens résidant en Europe se rendent à Téhéran via cette compagnie aérienne pour rencontrer leur famille et leurs amis, et les récentes actions des gouvernements européens ont perturbé leurs projets de voyage. »

Les pays européens ont imposé un embargo sur Iran Air sous prétexte d’une prétendue implication de Téhéran dans le conflit ukrainien. Le 10 septembre 2024, le gouvernement britannique a publié une déclaration annonçant qu'il mettrait fin unilatéralement à l'accord bilatéral de services aériens avec l'Iran. La ministre britannique des Transports, Louise Haigh, a déclaré dans la même déclaration que Londres utiliserait « tous les leviers » à sa disposition pour faire pression sur l'Iran afin qu'il mette fin à son prétendu soutien à l'invasion illégale de Vladimir Poutine (le Président russe) et qu’à cet effet son pays a commencé à mettre fin à tous les contrats de services aériens directs entre le Royaume-Uni et l’Iran.

Selon le correspondant de l'IRNA à Londres, suite à la publication de cette déclaration, l'Angleterre a entamé le processus d'annulation de l'accord des services aériens avec l'Iran, en vigueur depuis 1964. Dans cet accord, selon les règles de l'Organisation de l'aviation internationale (OACI), un délai d'un an est prévu pour l'annulation unilatérale des services aériens, après quoi les sanctions entreront dans la phase finale et de mise en œuvre.