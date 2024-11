Le représentant du Hamas en Iran : « Nous finirons par libérer Qods »

Khalid al-Qadoumi a déclaré mardi soir 5 novembre lors de la cérémonie d'Arbaeen (40e jour) de la mort en martyr de l’ex-secrétaire général du mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah : « La solution est de combattre l'ennemi et de gagner, et il n'y a pas d'autre solution pour que le peuple palestinien puisse libérer la Palestine et vivre librement. »

« Quand nous regardons la carrière et le récit des martyrs de la Résistance comme Seyyed Hassan Nasrallah, nous voyons qu'ils sont les descendants du noble Prophète et que les vraies fidèles ont agi de la même manière depuis le début même de l'Islam. »

Le représentant du mouvement Hamas en Iran a ajouté : « Ils ont suivi le chemin de la Résistance et sont devenus notre exemple à suivre pour la dignité. Lorsque nous défendons Qods, nous défendons le monde musulman tout entier… L’opération du Déluge d’Al-Aqsa a su freiner l’ennemi usurpateur. Notre chemin mène à la mosquée d’Al-Aqsa, et avec le Déluge d’Al-Aqsa, un nouveau changement se produira dans la région. »

« L'ennemi ne pourra jamais nous désarmer et nous faire plier », a conclu le représentant du Hamas en Iran.