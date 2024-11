France Inter : L’Europe, principale perdante de la victoire de Trump

Pierre Haski au micro de France inter, manifeste les premières réactions des médias français face aux résultats des élections américaines : « L’Europe, principale perdante de la probable victoire de Donald Trump. »

« La victoire probable de Donald Trump survient dans un monde différent de celui qu’il a connu en 2016, lors de son premier mandat ; plus fracturé, plus dangereux. Dans ce contexte, c’est l’Union européenne, divisée et fragilisée, qui risque d’en être la première victime. », ajoute ce chroniqueur français.

Selon cet expert de l'émission Géopolitique de la radio publique France inter, la garantie de sécurité américaine au sein de l’OTAN est aujourd’hui en jeu avec un homme qui l’a déjà menacée par le passé ; et les guerres commerciales qu’il agite vont ébranler l’Europe.

En bref, pour cet ancien journaliste de l’Agence France-Presse, la victoire de Trump « marquerait symboliquement la fin d’une époque, et, au risque de paraître excessif, la fin d’un monde du multilatéralisme. »

Ces contenus des médias français mettent en cause le message de félicitations de Macron et ses souhaits hypocrites et flatteurs : « Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. »