Crimes israéliens : le ministre iranien des A.E. déplore l’omerta de l'Union européenne

Abbas Araghchi a réagi aux évolutions tragiques lors d’une conversation téléphonique ce mercredi soir 6 novembre avec son homologue finlandaise, Elina Valtonen qui l’a félicité pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères.

Les deux parties se sont notamment penchées sur les évolutions en cours dans la région, les développements internationaux et les relations bilatérales.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le plus haut diplomate de la République islamique d'Iran, se félicitant des antécédents millénaires des Iraniens épris de paix, a déclaré que la crise dans la région puise ses racines dans les campagnes génocidaire et belliciste du régime d’Occupation sioniste.

Rappelant l'approche double, ambiguë et contradictoire de certains pays européens face aux crimes du régime israélien, Araghchi a ajouté : « Il est regrettable qu'en dépit des crimes odieux et de la guerre génocidaire contre les Palestiniens et de l'agression contre le Liban, aucune mesure n'ait été prise par l'Union européenne pour contrer les violations et crimes du régime d’Occupation. »

Toujours lors de cette conversation téléphonique, Elina Valtonen a pour sa part exprimé sa préoccupation face à la crise catastrophique humanitaire dans la région avant d’émettre l’espoir de voir la paix et la stabilité rétablir sans tarder dans la région.