Les sionistes doivent s’attendre à notre riposte (Général Fadavi)

Le général Ali Fadavi, dans une interview accordée à la chaîne yéménite « Al-Masira », a déclaré : « Nous ne considérons pas improbable la possibilité d’une attaque préventive américano-sioniste pour empêcher l’Iran de mener à bien l’opération « Promesse Franche 3 ».

Il a réitéré sur le fait que l'Iran et le Front de Résistance sont préparés et que les sionistes ne sont pas en mesure de les affronter et qu’ils doivent attendre la riposte à leur agression.

« Nos entrepôts d'armes disposent de suffisamment d'armes et de puissance pour frapper les sionistes », a insisté le général Fadavi.

« La géographie du régime sioniste est petite et nous avons en main « une banque de cibles importantes et influentes liées à l’entité sioniste en Palestine occupée (Israël), a conclu le commandant en chef adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran.