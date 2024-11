Les efforts du Front de Résistance en Palestine et au Liban mèneront certainement à la victoire (Leader de la RII)

Aujourd'hui (jeudi 7 novembre), les représentants de l'Assemblée des Experts en Leadership ont rencontré l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran.

« Les efforts qui continuent aujourd'hui avec force et détermination au Liban, à Gaza et en Palestine mèneront certainement à la victoire du Front de la Vérité et du Front de la Résistance », a promis le plus haut dirigeant iranien.

« Ces jours-ci coïncident avec le martyre du grand et infatigable moudjahid de notre temps, feu Seyyed Hassan Nasrallah (que Dieu le bénisse et lui accorde grâce et récompense). Nous rendons hommage à sa mémoire, également à celle du martyr Haniyeh, à celle du martyr Safiuoddin, au martyr Yahya Al-Sinwar, au martyr Nilforoushan et aux autres martyrs de la Résistance », a déclaré le Leader avant de poursuivre :

« Nous rendons également hommage à la mémoire des martyrs de cette Assemblée, le martyr Raïssi que (Dieu le bénisse et lui accorde la paix) et le martyr Al-e Hashem (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix). Nous prions, également à cette occasion, Dieu, d’accorder les plus hauts degrés divins à tous ces honorables martyrs ».

« N'oublions pas que feu M. Nasrallah et d'autres chers martyrs de ces jours, ont contribué à la gloire de l'Islam de manière juste et équitable. Ils ont donné honneur et grandeur au Front de Résistance et ont doublé ses capacités et sa force », se félicite l’ayatollah Khamenei.

A suivre...