Trump Président : Peu importe pour nous qui a gagné les élections américaines (Pezeshkian)

S’exprimant mercredi soir, lors d’une réunion des responsables du QG d'Omid (Espoir), le président de la République islamique d’Iran, Massoud Mezikian a déclaré : « Nous n'aurons jamais une vision fermée et figée en ce qui concerne nos relations avec les autres pays. Nous avons fait de notre priorité l’expansion des relations avec les pays islamiques et voisins, et nous croyons profondément à la création de l'unité et de la cohésion entre les pays musulmans. Nous pensons que si tous les pays du monde islamique étaient frères et alliés les uns avec les autres, le régime sioniste n’aurait pas osé tuer de cette manière les peuples opprimés de Palestine et du Liban. »