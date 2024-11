Réaction de Téhéran aux élections américaines : Le critère d'évaluation pour l’Iran est l’action du gouvernement américain

Téhéran- IRNA- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères rappelant que Téhéran a des expériences « très amères » dues aux politiques et aux approches hostiles et contreproductives des différents gouvernements américains a déclaré : « Ce qui est important pour l'Iran et reste comme critère d'évaluation est l’action du gouvernement américain. »

En réponse à une question du journaliste de l'IRNA sur les élections américaines, Esmail Beqaï, a ajouté : « Le président des Etats-Unis est le choix du peuple de ce pays et maintenant le peuple américain a fait son choix. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que l’Iran a des expériences très amères des politiques et approches adoptées par différents gouvernements américains. Déclarant que les élections sont l'occasion de changer de cap et de réviser les mauvaises approches du passé, le diplomate a souligné : « Ce qui est important pour l'Iran et qui constitue un critère d'évaluation du gouvernement américain, c'est l'action du gouvernement américain. »