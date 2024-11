Le Hezbollah attaque la base navale stratégique d'Israël

« En soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa Résistance courageuse et honorable et à la défense du Liban et de sa nation et dans le cadre de l'opération « Kheybar », les combattants de la Résistance ont pris pour cible ce jeudi 7 novembre la base navale de Stella Maris, au nord de Haïfa, à l'aide d'une salve de roquettes, a déclaré le mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah dans un communiqué.

La base Stella Maris est une base navale stratégique de surveillance et de contrôle située sur la côte nord de la Palestine occupée, a fait savoir le Hezbollah.

Dans plusieurs autres opérations, le Hezbollah a également frappé avec des roquettes les positions de l'armée sioniste dans les colonies sionistes de "Marun al-Ras", " Doviv ", "Yeftah", "Shumira" et "Kafarkala".