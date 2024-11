Nouvelles pertes subies par l'armée israélienne sur les fronts du Liban et de la bande de Gaza

Selon les informations de la chaîne qatarie, Al-Jazeera, l'armée israélienne a reconnu jeudi que 10 de ses soldats avaient été blessés depuis les dernières 24 heures.

Selon ce communiqué, huit militaires ont été blessés sur le front libanais et deux autres dans la bande de Gaza.

L'armée d’Occupation sioniste a également reconnu qu'au cours des dernières semaines et dans des combats terrestres avec les forces du Hezbollah libanais, cinq soldats de sa brigade d'infanterie terrestre (Nahal) ont été éliminés et 16 autres blessés.

Alors même que l’armée sioniste poursuit ses exactions criminelles dans la bande de Gaza et au Liban, elle continue de recevoir, en représailles, de violents coups de la part du Hezbollah et de la Résistance palestinienne.