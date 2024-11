Le résultat des élections américaines n'est pas important pour nous (Ministre iranien des A.E.)

Voici en résumé les points marquants des réponses du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi en réponse aux questions de la journaliste du quotidien allemand Der Spiegel :

-Jamshid Sharmahd a, lui-même, avoué ses actes terroristes lors de ses interventions télévisées avant son arrestation. Il est l'assassin de 14 citoyens iraniens, dont cinq femmes et deux enfants. Si les autorités et la société allemandes pensent que M. Charmhad est un Allemand, elles doivent accepter également qu'il est un terroriste allemand. Quant à nous et de notre point de vue, il faut rappeler qu’il s’agissait d’un Iranien car nous n’acceptons pas la double nationalité d’après nos lois.

- Sharmehed a été arrêté en tant qu'Iranien et transféré en Iran et condamné à mort à l’issue d’un procès équitable fondé sur les lois iraniennes.

- Le gouvernement allemand actuel a violé toutes les normes relatives aux droits de l'homme. En plus d’envoyer des armes allemandes au régime sioniste et de participer ainsi au meurtre des habitants de Gaza et du Liban, vous soutenez également le terroriste responsable de la mort de 14 personnes. Un tel soutien et une telle insistance de soutenir les crimes et les terroristes est incompréhensible pour nous, a déploré Abbas Araghchi.

- Le fait que l'Europe se considère comme l'incarnation de la justice et considère les autres tribunaux comme injustes ; C'est une insulte à l'intelligence humaine.

Il a ajouté : « Cela fait environ 20 minutes que vous m'interrogez vous-même sur la mort d'un terroriste, alors que nous n'avons vu aucune action ni réaction en Allemagne concernant la mort de 50 000 personnes à Gaza. Vous n’avez pas autant fait de bruit pour les 50 000 personnes tuées à Gaza que vous avez fait du bruit pour Sharmhead. »

50 000 personnes ont été tuées à Gaza par le régime israélien, et nous n'avons même pas vu le gouvernement allemand publier un avis de condamnation, présenter une résolution au Conseil des droits de l'homme, imposer des sanctions contre le régime israélien ou fermer les représentations du régime d’Occupation. Ce sont tous des doubles standards et deux poids deux mesures.

- Le peuple palestinien ne doit pas être puni pour ce que les Allemands ont fait aux Juifs.

-Le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements indépendants et libérateurs qui luttent pour des objectifs justes.

- Si Israël continue à attiser le feu de la guerre et de la tension, il obtiendra certainement une réponse appropriée.

- Les élections américaines ne sont pas importantes pour nous, nous suivons notre propre politique basée sur nos puissances internes.

- Nous ne cherchons pas une escalade des tensions dans la région, mais nous considérons que nous avons le droit de répondre à toute nouvelle agression israélienne.

- Nous agissons uniquement en fonction de nos intérêts, et les élections américaines et aucun autre facteur n'affectent nos intérêts nationaux.