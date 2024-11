L'Organisation de la Coopération islamique à New York condamne l'agression du régime israélien contre l'Iran

New York - IRNA - L'Organisation de la Coopération islamique à New York a fermement condamné l'attaque agressive du régime israélien contre la République islamique d'Iran le 26 octobre 2024, qui a entraîné le martyre de quatre militaires iraniens et d'un civil.

L'Organisation de la Coopération islamique a déclaré jeudi 7 novembre, heure locale que les actions agressives du régime israélien constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une grave violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d’Iran. L'Organisation de la Coopération islamique condamne également fermement la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Irak par le régime israélien, qui a utilisé l'espace aérien de ce pays pour commettre un acte d'agression contre la République islamique d'Iran. Cette organisation a souligné que la République islamique d'Iran et les autres pays concernés ont le droit inhérent de protéger leur souveraineté, leur intégrité territoriale, leur sécurité et leur population conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.