Tirs de roquettes depuis le Yémen et le Liban vers les territoires occupés

Des sources sionistes ont rapporté qu'à la suite des tirs de ces missiles, des sonnettes d'alarme ont retenti dans les zones "Al-Arba" et "Mer Morte".

Le bruit des sirènes d'alarme peut également être entendu dans les zones industrielles au sud du Néguev.

Certaines sources sionistes ont rapporté qu'un missile balistique avait été tiré depuis le territoire du Yémen et avait atteint le sud de la Palestine occupée.

La radio de l'armée israélienne a également rapporté une attaque massive de missiles en provenance du Liban qui a déclenché des sirènes en Galilée occidentale, à Haïfa et à Acre ainsi que dans la colonie de Kiryat Shmona.

Ces opérations, comme le Yémen et le Hezbollah l'ont répété à maintes reprises, sont une réponse à plus d'un an de guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza et à l'invasion du Liban par le régime.