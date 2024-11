2 attaques de drones de la résistance irakienne contre des cibles militaires sionistes

La Résistance islamique d'Irak a annoncé dans un communiqué ce vendredi 8 novembre que, dans le cadre de la poursuite de la politique de lutte contre les occupants et de soutien aux peuples de Palestine et du Liban, ainsi que de réponse aux crimes du régime sioniste contre les civils tels que les femmes, des enfants et des personnes âgées, ce matin une cible militaire a été visée dans le nord des territoires occupés et qu’une attaque de drone a été lancée à cette fin.

Dans un autre communiqué, la Résistance islamique d'Irak a souligné qu'elle avait attaqué cette cible militaire avec un drone pour la deuxième fois ce vendredi matin.

La Résistance irakienne a également insisté sur la poursuite des attaques militaires contre les positions sionistes et sur leur intensification en guise du soutien au peuple opprimé palestinien, dont et notamment ceux qui sont sous blocus et bombardements dans la bande de Gaza.