Le QG des forces armées yéménites diffuse une vidéo de la destruction d'un drone américain

Selon le site Internet yéménite Al-Masirah, les forces armées yéménites ont abattu un drone américain MQ-9 dans le ciel de la province d'Al-Jawf située au nord-est du Yémen.

Auparavant, des experts militaires avaient reconnu que la capacité des forces armées yéménites à abattre le drone américain MQ-9 Reaper, très avancé et coûteux, a mis la puissance militaire de Washington dans une position embarrassante.

Les forces armées yéménites ont abattu plus de 10 drones américains MQ-9 dans le cadre du soutien à la population de Gaza et de la réponse aux agressions de l’axe américano-britannique contre les villes yéménites, depuis le déclanchement de la campagne génocidaire israélienne contre les Palestiniens de la Bande de Gaza et le blocus maritime imposé par le Yémen à Israël en guise du soutien à Gaza.