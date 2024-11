Araghchi: les effets de la guerre dans la région peuvent s'étendre au-delà de l'Asie occidentale

Lors de son discours au Sommet Nasrallah à Téhéran, Abbas Araghchi a déclaré : Le régime sioniste usurpateur, apartheid et tueur d'enfants, en rejetant tous les plans et propositions visant à établir un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, continue ses crimes en Palestine et au Liban, et malheureusement, la communauté internationale n'a pas réussi à arrêter le génocide sioniste. Ils n’en sont pas capables, ou alors ils se contentent d’observer les incendies criminels des sionistes et leurs efforts pour rendre la région entière dangereuse. Le monde doit savoir que si la guerre s’étend, ses effets néfastes ne se limiteront pas uniquement à la région de l’Asie occidentale. L’insécurité et l’instabilité peuvent se propager à d’autres régions, même lointaines.