Média sioniste : Nous avons perdu 2 divisions en 400 jours de guerre

Téhéran- IRNA- Un média sioniste a reconnu un lourd bilan de pertes ( de morts et de blessés) subi par environ deux divisions de l'armée du régime d'occupation, pendant les 400 jours de guerre contre les Palestiniens de la bande de Gaza et le Liban, et le manque de milliers de soldats pour faire rouler la machine de guerre avant de pointer du doigt l’action de Netanyahu, qui s’accroche au pouvoir, comme principal raison des problèmes, auxquels est confronté, à ses yeux, la Palestine occupée (Israël).

Le journal Ma'ariv a révélé dans un rapport rédigé par son analyste politique Ben Caspit, dixit : « Israël mène depuis plus d'un an une guerre régionale sur sept fronts, au cours de laquelle l'armée a perdu environ 2 divisions. » Selon ce rapport, en raison de la poursuite de la guerre et des lourdes pertes subies par l'armée sioniste au cours des 400 jours de guerre, l'establishment militaire du régime d'occupation a besoin de milliers de soldats. » « Les actions du cabinet de guerre de Netanyahu aggravent la situation d'Israël. En d'autres termes, le cabinet agit contre les intérêts d’Israël en cette période de guerre, et non pour son bénéfice », a prévenu Ben Caspit dans son article.