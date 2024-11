Chaos en Israël : Cinq manifestants arrêtés

Selon le reportage d'IRNA citant l'agence de presse Shahab, dimanche matin , des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel Aviv pour marquer 400 jours sans nouvelles sur la situation des prisonniers sionistes dans la bande de Gaza et ont accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'être responsable de cette situation.

Haaretz, le journal en hébreu, a annoncé que la police israélienne avait arrêté cinq des manifestants exigeant la signature de l'accord d'échange de prisonniers avec le Hamas.

Un certain nombre de ces prisonniers ont été libérés par le Hamas dans le cadre d'un acte humanitaire, et un certain nombre d'entre eux ont été libérés lors de l'opération d'échange de prisonniers entre le régime sioniste et le mouvement palestinien ; Cependant, certains d'entre eux ont été tués en raison de l'inertie du cabinet extrémiste du régime sioniste et de la poursuite des attaques brutales des Israéliens contre la bande de Gaza.