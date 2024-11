Iran - Afrique : la visite du ministre soudanais des Finances à Téhéran

Jibril Ibrahim, ministre des Finances et de la Planification économique du Soudan, a rencontré Mohammad Atabak, ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, en présence des vice-ministres soudanais de l'Investissement, de l'Industrie et des Minéraux.

Au début de cette réunion, Atabak a déclaré que ce voyage peut être un bon début pour la coopération entre l'Iran et le Soudan.

Lors de sa récente visite en Iran, Jibril a exprimé le désir de Khartoum de partager avec Téhéran son expérience dans les domaines de l'industrie, des mines et de la géologie, pour que l'Iran soit un partenaire essentiel du Soudan dans la phase d’après-guerre et de reconstruction.



Le ministre des Finances du Soudan a éclairé l'évolution de la situation au Soudan, soulignant que la guerre en cours au Soudan est une conspiration régionale et internationale majeure visant à contrôler les côtes et les capacités du Soudan.

Le ministre soudanais, à la tête d'une délégation économique lors de sa visite en Iran, s'est également entretenu avec le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances Abdolnaser Hemmati.

Abbas Araghchi aussi a rencontré le ministre soudanais des Finances et de la Planification économique Gibril Ibrahim, pour souligner les nombreuses capacités de coopération, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a fait part samedi de la volonté et de la disposition de l'Iran à développer des relations complètes avec le Soudan, en particulier dans les domaines du commerce et de l'économie.

Araghchi a exprimé son profond regret quant à la poursuite du conflit civil au Soudan, exprimant l'espoir que la paix et la stabilité seraient rétablies dans ce pays d'Afrique dès que possible.