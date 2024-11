L'UNRWA a tiré la sonnette d'alarme sur la famine dans le nord de Gaza

Philippe Lazzarini a annoncé que le nord de la bande de Gaza, témoin d'un génocide et d'un nettoyage ethnique perpétré par le régime israélien depuis plus d'un mois, connaît désormais la famine.

selon Europe 1, l'ONU met en garde sur la menace d'une famine dans le nord de la bande de Gaza. Les combats s'intensifient dans cette région et l'aide alimentaire est quasiment l'arrêt. Le rapport de l'ONU met en garde contre "une probabilité imminente et substantielle de famine".

La situation s'est détériorée dans le nord de la bande de Gaza avec l'effondrement des systèmes alimentaires, une chute de l'aide humanitaire et une situation critique en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, souligne le rapport.

Le rapporte que la famine menace dans le nord de la bande de Gaza, dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne et d'un arrêt quasi total de l'aide alimentaire.

Ce rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) met en garde contre "une probabilité imminente et substantielle de famine, en raison de la détérioration rapide de la situation dans la bande de Gaza".

"Les seuils de famine ont peut-être déjà été franchis ou le seront dans un avenir proche. On peut donc estimer que la faim, la malnutrition et la surmortalité due à la malnutrition et aux maladies augmentent rapidement. ", estime ce rapport.

Le Comité indépendant d'étude sur la famine (FRC) a mis en garde vendredi contre l'imminence d'une famine dans certaines parties du nord de Gaza, insistant sur l'urgence d'une action des parties en conflit pour améliorer la situation.