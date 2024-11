Le Hezbollah vaincra définitivement Israël (Rédacteur en chef de la chaîne yéménite Al-Masira)

Dans une interview accordée hier samedi 9 novembre, à l’IRNA, et s’exprimant en marge de la conférence internationale de l'École Nasrallah, tenue aux locaux de la Salle de Conférence des dirigeants internationaux, à Téhéran, Ali Sharaf Al-Mahtouri a déclaré : « Le Hezbollah est devenu plus fort aujourd’hui après le martyre de Seyyed Hassan Nasrallah et il deviendra encore plus fort grâce à Dieu le Tout-Puissant. Il finira par vaincre définitivement Israël et la paix et la sécurité seront rétablies dans le monde grâce à Dieu. »

L’interlocuteur de l’IRNA revenant sur le rôle de la République islamique d’Iran au sein de l’axe de la Résistance a qualifié le soutien d’Iran d’ « essentiel et central » avant d’indiquer : « Sans la Révolution islamique d’Iran, la Palestine aurait été détruite. »

Ce journaliste yéménite a également rendu hommage aux victoires et aux réalisations enregistrées par les forces de Résistance contre le régime sioniste sur le champ de bataille et a souligné : « La guerre se terminera par la victoire de la Palestine, de Gaza, du Liban, du Yémen et de l'Irak, et grâce à Dieu, Israël et l'Amérique seront vaincus.

« Le Yémen est présent de toutes ses forces dans la bataille pour soutenir Gaza et le Liban et vengera le sang du martyr Seyed Hassan Nasrallah et d'autres martyrs dont les sangs ont été versés par le régime d’Occupation sioniste», a conclu Al-Mahtouri.